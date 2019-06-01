Мінська майданчик відновить свою роботу 5 червня — Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що нові переговори в Мінську з Донбасу відбудуться 5 червня. Про це він повідомив в інтерв’ю «Радіо НВ».

«Мінська майданчик відновить свою роботу. Наскільки я розумію, це відбудеться 5 червня», — анонсував він.

Клімкін також підкреслив, що українську сторону на переговорах у Мінську буде представляти нова оновлена команда. Однак він підкреслив, що все ж “старі обличчя” теж будуть.

«Вона буде представлена наступного тижня. Оскільки це зробить президент, я не буду цього робити. Ви там побачите деякі знайомі обличчя, деякі, можливо, нові», — сказав міністр.