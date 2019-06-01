У центрі Дніпра Honda в’їхала в автомобіль інкасаторів

У п’ятницю, 31 травня, на перетині вулиць Старокозацкого і Андрія Фабра зіткнулися Honda і автомобіль інкасаторів.

Із-за сильного удару автомобілі вилетіли на тротуар.

Інцидент стався приблизно о 21:10, повідомляє місцеве видання.

Попередньо відомо, що обидва автомобілі рухалися по вулиці Андрія Фабра в одному напрямку. Інкасатори їхали прямо в крайньому лівому ряду, а автомобіль Honda їхав в крайньому правому ряду і повертав ліворуч.

Удар виявився досить сильним, а тому обидва автомобілі відкинуло на тротуар. Пішоходів в цей час там не було. Подія обійшлася без постраждалих.

На місце приїхала інша інкасаторська машина, щоб перевантажити гроші в інший автомобіль. Зараз патрульні оформляють ДТП.