Гройсман переконаний, що Україна без допомоги МВФ не зможе обійтися

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що без допомоги Міжнародного валютного фонду Україна не зможе обійтися у вирішенні своїх економічних проблем. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер», повідомляє Урядовий портал.

«Сьогодні ми не зможемо подолати виклики, які стоять перед нами, не користуючись підтримкою міжнародних партнерів. Подобається це комусь чи ні», — сказав Володимир Гройсман.

Він зазначив, що МВФ готовий працювати з Україною.

Гройсман припускає, що програма Фонду для України буде доповнено серйозними питаннями. Він висловив переконання, що чинна програма співпраці з МВФ є оптимальною і ефективною.