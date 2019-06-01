Зеленський просить Раду терміново забезпечити виборчі права військових

Президент України Володимир Зеленський вніс у парламент проект змін в закон «Про вибори народних депутатів України» щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців. Нагадаємо, указ президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Ради VIII скликання набув чинності 21 травня.

Документом, які мають статус «невідкладний», пропонується закріпити в законі «Про вибори народних депутатів України» положення про можливість утворення у виняткових випадках Центральною виборчою комісією за поданням Міноборони спеціальних виборчих дільниць у місцях тимчасової дислокації військових частин (підрозділів, органів) Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, що виконують завдання за призначенням «поза межами місць постійної дислокації».

У прес-службі президента констатують, що йдеться насамперед про тих, хто виконує завдання за призначенням у районі здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях.