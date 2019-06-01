На вихідних у Києві змінять і перекриють рух транспорту

1-2 червня у зв’язку із заходами до Дня захисту дітей перекриють рух транспорту на центральній вулиці Києва – Хрещатику. 1 червня у зв’язку з проведенням Всеукраїнського велодня рух транспорту поруч вулиць обмежать.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

Відзначається, що вулиця Хрещатик буде перекрита 1 червня з 00:00 до 19:00 на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівській (з можливістю виїзду з вулиці Прорізної через вулицю Хрещатик в напрямку Бессарабської площі) і з 19:00 1 червня до 23:59 2 червня на цій ділянці без можливості виїзду з вулиці Прорізної.

Крім цього, 1 червня буде обмежено рух низкою вулиць з-за проведення Всеукраїнського велодня. На час заходу буде обмежено рух автотранспорту в центрі Києва: з 10:30 до 13:00 – Софійська площа – вулиця Володимирська – вул. Велика Житомирська – Михайлівська площа – вулиця Михайлівська – Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – Володимирській узвіз – Поштова площа. Об’їзд – через Вознесенський узвіз в напрямку Подолу; вул. Ярославів Вал, вул. Бульварно-Кудрявська в напрямку Бессарабської площі та бульвару Шевченка. З 11:20 до 13:30 – планується обмеження руху автотранспорту без повного перекриття і з виділенням правої смуги для проїзду велосипедистів за маршрутом: Поштова площа – вулиця Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – Північний міст – вул. Труханівська – Парк “Муромець” (фініш).

Об’їзд – через вул. Електриків. Буде перекрито заїзд з вул. Набережно-Рибальської на Північний міст.