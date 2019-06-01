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Терорист Гиркин повідомив про поповнення «Батальйону 200» окупантів за підсумками травня

01.06.2019

Російські окупаційні війська, в тому числі, так звані «ополченці», продовжують нести втрати в ході бойових дій на сході України. Про це повідомив колишній «командувач армією Новоросії», московський військовий реконструктор Ігор Гиркин, також називає себе «стрілецький». Відповідну інформацію він опублікував у своєму акаунті в Твіттері.

«За ТРАВЕНЬ на Донбасі загинуло 48 ополченців і одна ополченочка – Чередниченко Юлія мати двох дітей … (ті про яких нам стало відомо). Вічна пам’ять всім загиблим бійцям! », – йдеться в повідомленні (орфографія і пунктуація збережені). Таким чином, можна зробити висновок, що минулий місяць став вельми «врожайним» для українських військових, які продовжують стримувати російську агресію на Донбасі.

 

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