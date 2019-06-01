«Відгребли і за «поребрик»: Розенко розніс скандальну заяву Шефіра про мову

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко попередив президента Володимира Зеленського про небезпеку повторити долю побіжного екс-глави держави Віктора Януковича у разі скасування закону про українську мову.

Таким чином Розенко відреагував у своєму Facebook на скандальну заяву бізнес-партнера Зеленського Бориса Шефіра.

«Для «нових росіян» нової влади в Україні. Свого часу, один «фунт» (на фото) для одного президента вже скасовував закон про українську мову і писав новий. Доля цих пройдисвітів відома: відгребли і за «поребрик», а українська мова була, є і буде. Можемо повторити», – написав він.

Розенко також опублікував фото екс-депутата Верховної Ради Вадима Колесніченка, одного з авторів закону про регіональні мови, який був визнаний неконституційним.