У вагоні столичного метро сталася жорстока бійка

31 травня на «червоній» гілці київського метрополітену сталася бійка. Про це повідомляє «Київ Оперативний» на сторінці Facebook.

На під’їзді до станції метро «Лівобережна» п’яні пасажири в одному з вагонів вели себе по-хамськи: відпускали образливі жарти, лаялися і провокували стоїть поруч хлопця. Юнак не витримав знущань і відповів хуліганам, після чого почалася бійка.

На відео видно, як б’ються намагаються взяти в захоплення один одного, провести больовий прийом, а до них підбігають жінки і чоловіки, щоб розняти їх.

«За підсумком всі в крові, ледве разборонили», — йдеться в повідомленні.

Користувачі бурхливо відреагували на ролик, засудивши хуліганів. А деякі передплатники сторінки зазначили: «У метро п’яних пускати за правилами не повинні, хлопцеві до якого вони приставали нехай тепер компенсацію виплачують», «У літаку виводять і в тюрму! У метро те ж саме потрібно».