У Литві закликали ЄС пообіцяти Україні перспективу членства в 2020 році

Литовський депутат Андрюс Кубілюс, який з липня представлятиме Литву в Європарламенті, закликав наступного року прийняти декларацію з обіцянкою перспективи членства України. Про це він заявив у своєму виступі в литовському Сеймі, повідомляє «Європейська правда».

Кубілюс — один з промоутерів так званого «плану Маршалла для України» і ідеї надання Україні перспективи членства в ЄС в 2027 році.

«У 2020 році Німеччина прийме головування (в Євросоюзі. — ред.)… І ми бачимо можливості, що під час німецького головування ми можемо прийняти Берлінську декларацію за прикладом декларації в Салоніках у 2003 році по інтеграції Західних Балкан», — сказав Кубілюс.

У 2003 році на саміті в Салоніках європейські лідери схвалили декларацію, в якій зафіксували перспективу членства Західних Балкан.

В 2027 році, коли Литва вдруге стане головуючою в ЄС країною, Кубілюс вважає, що можливе прийняття рішення про майбутнє членство України, а також Грузії і Молдови, в Європейському Союзі. Як додав політик, цьому сприятиме те, що до 2027 року в ЄС буде голововать ряд країн (Німеччина, Франція, Польща), які зацікавлені в розширенні ЄС.

«Будемо амбітними, будемо реалістичними і робимо свою роботу. Балтійські держави можуть зіграти дуже важливу роль, будучи найбільш проєвропейськими країнами в Європі», — зазначив він у своєму виступі.