1 червня святкують Міжнародний день захисту дітей

Першого дня літа, 1 червня, у всьому світі святкують Міжнародний день захисту дітей. Це свято є одним із найстаріших, яке офіційно здобуло статус міжнародного.

День захисту дітей було засновано 1925 року на Всесвітній конференції, присвяченій добробуту дитячого населення Землі. Про це повідомляє Гордон.

Тоді й визначилися з датою 1 червня. За однією з версій, незадовго до конференції, 1 червня 1925 року, китайський консул у США влаштував свято для своїх співвітчизників — дітей-сиріт китайського походження. Задля розваги він організував фестиваль човнів-драконів.

У повоєнні роки багато дітей залишилося без батьків, а тому їм потрібні були увага й опіка держави. У 1949 році на конференції Міжнародної демократичної федерації жінок у Парижі порушили тему захисту дітей і запропонували святкувати Міжнародний день захисту дітей щороку.

Початкова мета свята — розглянути проблемні питання, що стосуються дітей, та знайти шляхи їх вирішення.

В Україні День захисту дітей почали святкувати 1 червня з 1998 року. Відповідний указ підписав президент Леонід Кучма.

Незадовго до цього, 27 вересня 1991 року, в Україні набула чинності конвенція про права дитини. Це міжнародний документ, що визначає права дітей на освіту, відпочинок, користування досягненнями культури і науки.

Дату обрали з огляду на те, що в усьому світі День захисту дітей святкують 1 червня.

У цей день в Україні проводяться різноманітні розважальні заходи та благодійні акції, концерти, змагання, конкурси, подарунки, лекції, виставки, демонстрація фільмів, виступи артистів і аніматорів. Потрібно пам’ятати, що День захисту дітей — це не просто веселе свято для самих діток, а й нагадування дорослим про необхідність захищати права дитини, щоб діти росли здоровими і щасливими, вчилися і займалися улюбленою справою.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!