Квиток дешевше вечері: за скільки українці можуть відпочити в Європі

Вечеря в більшості київських ресторанів на двох може виявитися дорожче, ніж політ в Берлін в обидва напрямки. І хоча квитки за обіцяні 5-10 євро в країни Європейського Союзу ще варто пошукати, українці за мінімалку (близько 4,1 тис. грн) можуть дозволити собі як мінімум вихідні в більшості столиць Європи.

Політ за ціною вечері

В Україні з 2015-го середня ціна квитка на літак завдяки лоукостам знизилася в 10 разів, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. У минулому році анонсували квитки з Києва в країни ЄС всього за 7-10 євро.

Правда, в результаті, щоб полетіти за такою ціною, доведеться чекати розпродажу і купувати місце в літаку задовго до польоту. Якщо ж, приміром, зараз планувати поїздку в липні, то варто орієнтуватися на 700-1500 грн (за одну людину в один напрямок).

Берлін – 23 євро

Братислава – 15 євро

Варшава – 19 євро

Лондон – 33 євро

Вільнюс – 53 євро

Стокгольм – 61 євро

Прага – 103 євро

Рим – 69 євро

Відень – 25 євро

Будапешт – 57 євро

Ryanair літає з України (Львів і Київ) у Гданськ, Краків, Стокгольм, Вільнюс, Варшаву, Вроцлав, Берлін, Братиславу, Лондон. Ціни варіюються від 5 до понад 70 євро (залежно від наявності багажу, напрямки та дати вильоту). В цьому році компанія значно знизила вартість польоту в Лондон.

Wizz Air на даний момент літає по 36 маршрутами з України. У 2019 році їх кількість обіцяють збільшити. Наприклад, з’явиться можливість дістатися зі Львова у Франкфурт-Хан (Німеччина) ціни від 759 грн. Маршрут обіцяють запустити з другої половини грудня.

Правда, та ціна, яку зазначають у прес-службі лоукостера, не означає, що в будь-який момент за ці гроші можна дістатися до Німеччини. Така можливість буде тільки в тих, хто заздалегідь купить квиток за акційною вартістю.

Наприклад, якщо купити чотири квитка у Вену з Києва (туди і назад на двох осіб) у локостера Laudamotion на 1 і 2 липня, заплатити доведеться 4,2 тис. грн. Якщо ж «потерпіти» до 24 липня і повернутися назад 25 липня, цей же лоукост пропонує 4 квитки вже за 2,5 тис. грн. Для порівняння, два квитка в купе в Одесу туди і назад з Києва обійдеться в 2,8 тис. грн. Тобто в такому випадку доїхати до Одеси буде дорожче, ніж долетіти до Відня!

За 2018 рік через українські аеропорти перевезено рекордну кількість пасажирів – понад 20,5 млн осіб. З них 30% – лоукостами. Середня ціна авіаквитка порівняно з 2013 роком впала майже в 10 разів”, – заявив Омелян. За його словами, «Київ-Бориспіль Експрес» перевіз за 5 місяців більше 300 тисяч пасажирів. На рейс вже виходять два потяги одночасно, щоб задовольнити попит.

Як купити дешевий квиток

Вартість квитка на лоукостер залежить від багатьох факторів. Причому, на деяких напрямках квиток на наступний тиждень може коштувати дешевше, ніж переліт через два тижні. Популярність напряму, день тижня, політика компаній, акції тощо – все це варто враховувати при пошуку найдешевшого перельоту.

Кращий спосіб заощадити – спланувати поїздку і купити квитки за 6-10 місяців до дня польоту. При цьому дні поїздки краще прив’язати до цін на квитки, а вже після оформити відпустку, а не навпаки.

До речі, бронювати житло краще або як мінімум за кілька місяців до поїздки, або в той же день, коли ви прилітаєте в країну, після 13.00. Тоді все не продалися номери будуть коштувати дешевше. Правда, завжди є ризик, що все відносно бюджетні готелі і апартаменти поруч з центром будуть вже зайняті.