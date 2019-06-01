Огорожа – не перешкода: мережа обурила поведінка людей на новому скляному мосту в Києві

На новому пішохідно-велосипедний мосту Києва, де неодноразово лопалися скляні вставки, кияни та гості столиці продовжують «випробування» чи скла, то свого характеру. У мережі показали фото хуліганів, які продовжують заходити за огородження і робити фото на треснувшем склі.

«Незважаючи на огорожу громадяни 31 травня масово фоткались на неякісного стеклах, що призвело до повного руйнування захисних покриттів на двох секціях» — констатують в паблике dtp.kev.ua.

Також у мережі з’явилися нічні знімки, зроблені на постраждалих стеклах.

Очевидці відзначають, що наряд поліції прогнав роззяв, але вони моментально повернулися після відходу поліцейських.