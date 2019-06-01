«Всі закони стануть нелегітимними»: Україну попередили про колапс через розпуску Ради

Президент Володимир Зеленський указу про достроковий розпуск Верховної Ради створив правову колізію, в результаті чого можуть бути поставлені під сумнів всі закони, прийняті в Україні за останні три роки.

Про це розповів в ефірі начальник головного територіального управління юстиції Києва Станіслав Куценко, коментуючи тему розпуску парламенту.

«Наскільки легітимним є сам розпуск Верховної Ради України? Є основні причини – відсутня коаліція протягом 30 днів і протягом поточної сесії не відбуваються пленарні засідання протягом 30 днів. «Народний фронт», вийшовши з коаліції, запустив 30-денний процес консультацій. 16 червня він повинен був завершитися. Але президент Володимир Зеленський використовував позицію, що коаліції не існує з 2016 року», – розповів представник Мін’юсту.

Як зазначив чиновник, така аргументація президента ставить глобальну проблему про легітимність всієї Верховної Ради і прийнятих нею актів.

За його словами, Конституційний суд буде визначати, наскільки легітимною чи нелегітимною була процедура визнання або невизнання коаліції.

«Голова Верховної Ради згідно з регламентом її роботи визначав в 2016 році, є коаліція чи немає. У нас не все однозначно. З одного боку, в Конституції написано, що коаліція формується з депутатських фракцій Верховної Ради. Але є роз’яснення, що індивідуально депутати теж можуть входити в коаліцію», – пояснив Куценко.

Як зазначив представник Мін’юсту, виникає вічне питання про силу закону: «З одного боку, Конституція – Основний закон України, який має норму прямої дії. З іншого боку, є певні уточнюючі моменти, які легітимізували цю коаліцію на три роки».

За словами чиновника, якщо Конституційний суд до дня виборів визнає нелегітимність указу президента, вибори не будуть проведені. З іншого боку, якщо КСУ визнає вибори конституційними, постане питання легітимності всіх рішень Ради з 2016 року.

«Я здивуюся, якщо цей питання хто-небудь не підніме. Якщо коаліції немає з 2016 року, виходить, що ті, хто голосував за всі закони, що діяли за рамками правового поля. Виходить, що всі закони є нелегітимними і повинні бути скасовані або як мінімум переголосованы. Три роки роботи Ради коту під хвіст», – підкреслив він.

«Ми з вами постраждаємо найбільше. Ті, хто отримував виплати, пільги, преференції або просто керувався цими законами виходить, що перебували за рамками правового поля. Це патова ситуація», – додав Куценко.