Вчені попередили про серйозну небезпеку вживання солодки

Вчені з університету Макгілла заявили про небезпеку надмірного вживання напоїв з додаванням екстракту кореня солодки. За словами фахівців, нещодавно літній канадець потрапив у реанімацію з гострим гіпертонічним кризом і важкими проблемами з роботою нирок після того, як протягом двох тижнів пив «оздоровчий чай», виготовлений на базі даної рослини.

«Продукти, які містять в собі екстракт кореня солодки, можуть помітно підвищити тиск, призвести до накопичення рідини в організмі і знизити рівень калію», — цитують слова фахівців в журналі CMAJ.

Відзначається, що кілька тижнів тому канадець придбав близькосхідний чайний напій, який готується з цієї рослини. Незабаром у чоловіка сильно піднявся тиск, також чоловік постійно відчував головні болі, тяжкість в грудях і втому і страждав від світлобоязні.

Сам канадець не пов’язував погіршення свого стану з вживанням чаю, проте медики швидко з’ясували причину нездужання. За їх словами, зловживання солодкою веде до розвитку гіпертонії і накопичення рідини в організмі, так як містяться в ній речовини порушують роботу гормонів, керуючих роботою нирок і швидкістю виведення рідини з тіла.

: aspekty.net

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