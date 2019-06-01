Леся Никитюк показала свое утро на отдыхе

Никитюк опубликовала новое фото с отдыха.
Леся Никитюк завоевала огромную популярность и всенародную любовь после участия в проекте Орел и Решка и незабываемого шоу Танці з зірками. Тысячи поклонников веселой и юморной девушки следят за ее соцсетями, где знаменитость делится подробностями профессиональной и личной жизни. В своем Instagram Леся часто публикует фото с яркими образами, которые очень нравятся фанатам.
Девушка решила узнать, где и как будут отдыхать ее фаны. Поэтому попросила рассказать об этом в комментариях. Подписчики не остались равнодушными и сразу же отреагировали на новое фото:
orlova_tayana
В основном на работе,иногда буду домой приходить😁😁😁
35 хв13 вподобаньВідповісти
xena_avon
Фото🔥 Мальдіви для мене — це занадто круто… Відпочиватиму в Україні😉
: clutch.ua