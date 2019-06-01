У Києві на пішохідно-велосипедний мосту Кличко розбилося ще одне скло

У Києві на нещодавно відкритому пішохідно-велосипедний мосту розбилося ще одне скло на підлозі. Незважаючи на те, що оглядовий майданчик тимчасово огородили спеціальним парканом, туди заходять люди і безперешкодно там гуляють.

Одна з секцій скляної підлоги ушкодилася в п’ятницю, 31 травня, близько 22:40. Про це Інформатор дізнався на місці події.

Оглядову площадку, на час ремонту скляної підлоги, огородили спеціальним парканом. Однак прогулюється мешканцям Києва не склало праці відсунути одну із секцій огорожі, щоб безперешкодно потрапити на закриту частину мосту. Люди зовсім не соромилися ходити по покритому тріщинами склу і робити фото. Сама ж розбита секція з-за сильних пошкоджень геть втратила прозорість.

Пішохідно-велосипедний міст між Аркою дружби народів і Хрещатим парком відкрили ввечері 25 травня. Віталій Кличко разом зі своїм братом Володимиром, випробували міцність скляної підлоги на мосту і пострибали на ньому. Відразу після офіційного відкриття, туди ринув натовп людей і виникла тиснява. Не змінилася ситуація і в неділю: охочих подивитися види з нового об’єкта так багато, що по мосту важко навіть пересуватися, не те що гуляти і фотографуватися. Перші повідомлення, що скло тріснуло, з’явилися близько 18:00. Міст відразу перекрили, і почалися слідчі дії. Коли з’ясувалося, що нічого не загрожує безпеці відвідувачів — міст був відкритий. Крім того, ми показували, як новий міст виглядав в першу ніч після відкриття. Але нього приємно прогулюватися навіть в темний час доби — його оснастили яскравою ілюмінацією.

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