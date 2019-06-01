Кабмін у середу прийме рішення для запуску ринку електроенергії з 1 липня, – Гройсман

Кабінет міністрів України на наступному засіданні ухвалить всі необхідні рішення для запуску ринку електроенергії з 1 липня.

Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу “Інтер”.

“Всі ті підприємства, державні компанії, які мають до цього відношення (рикну електроенергії – ред.) сьогодні абсолютно зрозуміли, що вони повинні це зробити, і це буде зроблено… Регулятор повністю підготував нормативну базу.

Ми в середу приймемо 2-3 питання, і вся нормативна база буде прийнята, і, думаю, введення буде вчасно”, – цитує главу уряду Інтерфакс-Україна.

За словами Гройсмана, важливим є те, щоб при запуску ринку не підвищилася ціна на електроенергію для населення. “Тут закон нам дає можливість обмежить ціну, і ми це зробимо”, – додав він. Крім того, прем’єр зазначив, що також не повинна істотно рости ціна для промисловості, а для цього, на його думку, потрібні відповідні рішення уряду та регулятора.

“Якщо ми приймемо ці рішення, і вони почнуть працювати, я не бачу проблем, щоб запустити”, – констатував Гройсман.