Малайзія зробила скандальну заяву про збитий на Донбасі МН17

Прем’єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад заявив, що керівництво цієї країни засумнівався в тому, що саме Росія збила Boeing-777 на Донбасі.

Таке висловлювання було озвучено японський журналістам, пише Malay Mail. Крім того, він зажадав надати серйозні докази вини Москви. Малайзія, з його слів, не впевнена, що ракета була запущена з Росією. При цьому озвучені припущення про причетність Києва.

«Вони звинувачують Росію, але де докази? Ми знаємо, що ракета збила літак, є ракетою російського типу, але вона також могла бути виготовлена в Україні», – сказав малайзійський прем’єр.

«Потрібні серйозні докази, які б показали, що її випустили росіяни. Це можуть бути українські «повстанці», це може бути український уряд, тому що вони теж мають таку саму ракету», – сказав Махатхір Мохамад.

Він стверджує, що російський уряд –»дуже дисципліновано», і воно не могло допустити такого.

На заяви Махатхира Мохамада вже відреагували в світі. Зокрема, міністерство закордонних справ Нідерландів попросили дати пояснення з цього приводу.