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Під Дніпром маршрутку залило окропом: деталі страшного ПП

01.06.2019

На Дніпропетровщині 31 травня стався надзвичайний дорожній інцидент — там в маршрутці, наступного з Новомосковська в Миколаївку, лопнула труба радіатора. В результаті гаряча вода пішла в салон, постраждала одна з пасажирок, яка сиділа поруч з водієм. Нагадаємо, у Києві в маршрутки на ходу відірвалися двері.

Після термінової госпіталізації медики діагностували у жінки термічний опік ІІ ступеня. В даний час вона проходить лікування в центральній районній лікарні Новомосковська.

За свідченням очевидців, у момент НП автобус перебував на півдорозі в точку призначення.

Був автобус справним на момент виходу в рейс, і як покарають водія, стане відомо за підсумками відкритого слідства.

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