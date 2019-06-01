Під Дніпром маршрутку залило окропом: деталі страшного ПП

На Дніпропетровщині 31 травня стався надзвичайний дорожній інцидент — там в маршрутці, наступного з Новомосковська в Миколаївку, лопнула труба радіатора. В результаті гаряча вода пішла в салон, постраждала одна з пасажирок, яка сиділа поруч з водієм. Нагадаємо, у Києві в маршрутки на ходу відірвалися двері.

Після термінової госпіталізації медики діагностували у жінки термічний опік ІІ ступеня. В даний час вона проходить лікування в центральній районній лікарні Новомосковська.

За свідченням очевидців, у момент НП автобус перебував на півдорозі в точку призначення.

Був автобус справним на момент виходу в рейс, і як покарають водія, стане відомо за підсумками відкритого слідства.