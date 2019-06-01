В Україні з’явиться новий автобусний лоукостер FlixBus

Найбільший оператор автобусних перевезень у Європі FlixBus оголосив про наміри зайти на український ринок, повідомляє ЦТС.

11 червня представники компанії проведуть прес-конференцію в Києві, на якій розкажуть про плани співпраці з українськими автобусними компаніями та новий стандарт міжміських перевезень в Україні.

Зараз маршрути FlixBus сполучають понад 2000 населених пунктів у 29 країнах.

У 2016 році FlixВus продавав квитки на автобуси зі Львова та Ужгорода в Амстердам, Берлін та інші європейські міста. Ці поїздки здійснювала компанія Leo Express.

Так само у 2017 році інший партнер FlixВus – компанія Umbrella – здійснювала автобусні перевезення з Києва, Львова, Рівного і Житомира до Польщі та Чехії. Квитки Київ-Прага коштували від 5 євро.

Фото: @elgrumpo_ / facebook.com/FlixBus