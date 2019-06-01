17 червня над Землею зійде Полунична місяць

Ця подія часто називається повною Полуничної місяцем. Назва червневому повного місяця дали племена алгонкінів, які вважали цей час сигналом до збирання дозрілих плодів. В Європі ця подія відома також як Медовий місяць і Повна рожева місяць. При цьому в Європі сам момент повні доведеться на денний час.

У Південній півкулі це небесне явище може називатися Оук-Мун, тобто Холодна місяць або Довга нічна місяць.

17 червня — це 14 місячний день у місячному календарі. Відсоток освітленості місяця складає 100%. Схід місяця у 21:17, а захід у 03:58. при цьому, строго кажучи, увечері 17 червня місяць буде вже спадною.

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Астрономи відзначають, що спостерігати за повним місяцем краще не в піковий час, а тоді, коли супутник Землі знаходиться досить низько над східною частиною горизонту. Коли місяць знаходиться низько на обрії, то вона дозволяє охопити весь вигляд з об’єктами на передньому плані, супутник здається більшим.

Полунична місяць майже нічим не відрізняється від будь-якого іншого повні. Вона навіть не виглядає червоною, але назва нагадує нам про час, коли люди відзначали час по фазах місяця.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», канадські астрономи готуються до Рожевого повного місяця 2019 року.

За матеріалами «Новий час»

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