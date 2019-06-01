У Нацбанку назвали спекуляцією інформацію про розслідування ДБР проти своїх співробітників

У Національному банку України спростували інформацію про те, що установа продавала свій кредитний портфель за заниженою вартістю, чим завдала збитків державі, а розслідування Державного бюро розслідувань щодо цього назвали спекуляцією фактами.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ.

Зокрема, там зазначають, що дії співробітників Нацбанку насправді не були спрямовані на завдання збитків шляхом продаж кредитного портфеля НБУ за заниженою ціною.

Натомість працівники НБУ домовлялися про продаж кредитного портфеля Національного банку. «Рішення про продаж кредитного портфеля Національного банку було ухвалено 29 листопада 2018 року правлінням у рамках програми послідовної відмови НБУ від невластивих їм функцій, що реалізується вже впродовж п’яти років», — йдеться у повідомленні Нацбанку.

Зокрема, там зазначають, що раніше Нацбанк супроводжував кредити, які банки надавали його працівникам. Саме цих функцій установа наразі намагається позбутися, продавши ці кредити працівників НБУ іншим банкам. У Нацбанку наголошують, що продажу кредитів здійснюють через систему «Prozorro.Продажі». «Національний банк, дотримуючись політики прозорості, максимально тісно співпрацює з ДБР щодо усіх епізодів слідства у межах чинного законодавства.

Про його перебіг Національний банк готовий регулярно інформувати громадськість у межах таємниці слідства», — повідомляють в НБУ.