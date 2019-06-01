Трамп запросив Зеленського відвідати Вашингтон

Президент України Володимир Зеленський отримав від президента США Дональда Трампа запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Дзеркало тижня.

За даними видання, запрошення Зеленський 31 травня і відбудеться він після зустрічі Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Відбудеться предметна розмова з врегулювання конфлікта в Донбасі … Важливе запитання до Зеленського на переговорах: „За що Америка стільки років в Україні долари платників податків проливала?“. Настав час реальних бізнес-проектів: земля, газовидобування, порти тощо», -йдеться в статті «Квартал «чорних лебедів», опублікованій на сайті «Дзеркало тижня» в суботу вранці.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.

Зеленський заявив, що сподівається зустрітися зі своїм американським колегою найближчим часом.

У свою чергу міністр енергетики США Рік Перрі, який був присутній на інавгурації Зеленського, передав йому послання від Трампа щодо майбутньої співпраці.