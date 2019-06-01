На вокзалах і в аеропортах України з’явилися кулеметники: що відбувається

Українським поліцейським почали видавати нову зброю. Тепер на вокзалах і в аеропортах з’являться справжні кулеметники

«Сьогодні перше чергування в аеропортах і на залізничних вокзалах з пістолетом-кулеметом МР-5», — написав він, супроводивши пост фотографіями українських поліцейських з новим озброєнням.

Варто відзначити, що в Нацполиции раніше оголосили про те, що поступово будуть відмовлятися від традиційних російських автоматів Калашникова, пістолетів Макарова, ТТ, замінюючи їх сучасними європейськими зброєю.

Князєв також обіцяв, що німецькими пістолетами-кулеметами МР-5 буде забезпечений кожен патрульний наряд. Втім, такі заяви з’являлися вже давно, проте поки чиновники так і не змогли виконати усіх своїх обіцянок.

Крім того, залишається невідомим, у кого закуповується нове зброю, адже представник компанії Heckler & Koch Флоріан Бокерманн у відповідь на слова Князєва вже встиг повідомити, що в компанії не ведуть ніяких переговорів з українською поліцією про продаж їй пістолетів-кулеметів MP-5 або будь-якого іншого зброї. У ЗМІ з’явилася непідтверджена інформація про те, що Україна буде закуповувати МР-5 у турецької компанії MKEK, яка випускає їх за ліцензії.