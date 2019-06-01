Партія Порошенка на межі краху: журналіст показав діалог зі з’їзду

Оновлена партія п’ятого президента України Петра Порошенко»Європейська солідарність» знаходиться в серйозній кризі.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook пише журналіст Сергій Щербина.

За словами побував на з’їзді політичної сили кореспондента, захід було «досить похоронним».

Щербина також розповів про банальне розмові з одним з депутатів, з якого випливає, що ніяких змін в партії Порошенко не намічається.

Наостанок журналіст наголосив, що політична сила колишнього глави держави приречена на поразку.

«Те, що видно було сьогодні, то, що говорять на ефірах їх спікери — це все не злетить. Треба змінюватися терміново, а то високі шанси канути у вічність», — підкреслив Сергій Щербина.