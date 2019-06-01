В Україні сотні шкіл відмовилися від повітряних кульок на останніх дзвониках(відео)

Цьогоріч у сотнях шкіл України дослухалися до заклику екоактивістів зберегти довкілля та птахів, і відмовилися від запуску повітряних кульок на останній дзвониках.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У Бучі на Київщині в одній із шкіл після лінійки випускники замість запуску повітряних кульок висадили два клени на шкільному подвір’ї. Так вирішили самі. Загалом від кульок цьогоріч відмовились усі 10 шкіл Бучі.

В одній із кропивницьких шкіл взагалі влаштували пікнік. Для учнів були і квест, спортивні ігри, майстер-класи, змагання з робототехніки. Тут вже п’ять років як відмовились від кульок і не жалкують. Тепер після свята ще й прибирають парк: і після себе, і після інших.

Екосвідомі школярі сподіваються, що наступного року їхній приклад надихне школи вже усієї країни.

Альтернативою кулькам на Вінниччині стала калинова алея. Десятки кущів на згадку про навчання випускники вкопали одразу ж по урочистостях.

Раніше в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун підтримала заклик екоактивістів відмовитися від використання повітряних кульок під час випускних та інших святкувань. За її словами, повітряні кульки можуть подолати великі відстані, забруднюючи найвіддаленіші і незаймані куточки нашої країни. Після відпускання в небо кульки падають назад на поверхню землі та у водойми. Термін їхнього розкладання складає від 4 років, капронових стрічок — понад 100 років. Натуральні латексні кульки класифікуються як пластикові відходи через зовнішні фізичні характеристики матеріалу. А пластик — дуже шкідливий для довкілля, тварин та здоров’я людини.