На КПВВ «Станиця Луганська» щодня близько 30 людей позбавляються свідомості — волонтер

На єдиному в Луганській області КПВВ «Станиця Луганська» щодня втрачає свідомість і падають в непритомність не менше 30 громадян.

Про це повідомив координатор гуманітарної місії «Проліску» Євген Каплін, який спільно з заступником Представника UNHCR Ukraine — Агентство ООН у справах біженців в Україні та командою Сєвєродонецького польового офісу УВКБ ООН відвідав КПВВ у Станиці Луганській.

«Щодня його (КПВВ, — ред.) перетинають до 12 тисяч людей, це єдиний пункт пропуску з непідконтрольною територією в Луганській області, де в літній час трапляється близько 30 непритомності в день, і де «рикші» стягують до 300 рублів (близько 130 гривень) з пенсіонера за підвезення на відстані в кілометр від підірваного мосту через річку, контрольованого «ЛНР» до українського КПВВ», — розповів Євген Каплін.