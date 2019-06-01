Генпрокурора Луценко не покликали на нараду РНБО

Генерального прокурора Юрія Луценка не запросили на нараду РНБО з питань енергетичної безпеки, яке відбулося 31 травня.

Про це повідомила в ФБ його прес-секретар Лариса Сарган.

«Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони України, присвячене енергетичної безпеки», — написала Сарган.

За її словами, судячи з фото учасників, на перше засідання РНБО за участю президента Зеленського були запрошені всі члени Ради нацбезпеки, крім генпрокурора Юрія Луценка.

Прес-секретар додала, що перевірила інформацію, яка свідчить про те, що Луценко не виключили зі складу РНБО.

«Сподіваюся, ця прикра помилка недосвідченого секретаря буде в наступний раз виправлена», — додала вона.