Міноборони матеріально мотивувало бійців ЗСУ перед відправкою на Донбас

Військовослужбовці ЗСУ, яких інтенсивно готують для відправки на службу в підрозділи Операції Об’єднаних сил, отримають грошову премію.

Про це повідомив Міністр оборони України Степан Полторак, перебуваючи у розташуванні 128 окремої гірсько-штурмової бригади ЗС України на Закарпатті.

«З метою підвищення мотивації особового складу підрозділів ЗС, які виходять на завершальну активну фазу бойового злагодження в навчальних центрах і полігонах перед виходом в район проведення операції Об’єднаних сил, я прийняв рішення про преміювання зазначених військовослужбовців премією в розмірі 3 тисячі гривень», – повідомив Полторак .

Міністр оборони також звернув увагу командирів ЗСУ на дбайливому ставленні до підлеглих:

«Зокрема, визначаючи завдання командуванню військової частини, акцентував увагу на дбайливому ставленні командира до підлеглих, враховуючи значні навантаження, тривале перебування в польових умовах і виснажливий навчальний процес під час бойового злагодження».

Нагадуємо, як раніше повідомляла група «Інформаційне опір», Збройні сили України поступово відвойовують окуповані землі на Донбасі, що викликає розлад і розчарування у російських пропагандистів.

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