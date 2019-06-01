ЗМІ назвали кілька прикладів, коли Зеленський відмовив Коломойському

У президента України Володимира Зеленського немає компроматною і бізнес залежності від олігарха Ігоря Коломойського, але є психологічна. Незважаючи на це, він вже відмовив в деяких питаннях олігарху. Про це пише головний редактор ZN.UA Юлія Мостова в статті «Квартал «чорних лебедів».

Журналіст зазначає, що новий президент — не маріонетка олігарха. «Щоб нею бути, потрібно попастися в мережі. На розкраданні бюджетних грошей або бути чиновником «на абонементі», що надає послуги олігарху. У Зеленського немає компроматною залежно від Коломойського. І бізнес-залежно немає — продукти «95 кварталу» можуть виходити на будь-якому каналі», — пише вона.

За її словами, психологічна залежність від Коломойського буде прокльовується як у політиці, так і кадрах Зеленського, але не в тих масштабах, як собі це уявляють багато.

Мостова навела кілька прикладів, як колишній лідер «95 кварталу» відмовив свого колишнього бізнес-партнера.

Олігарх був проти дострокових парламентських виборів без внесення змін у закон про їх проведення;

Коломойський виступав за збереження посад за Юрієм Луценком та Олександром Турчиновим;

Глава групи «Приват» планував провести в Раду під прапорами «Слуги народу» великий загін своїх людей, як по мажоритарці, так і в списках.

У зв’язку з останнім пунктом розвинувся скандал у партії. Служба безпеки України провела перевірку кандидатів, які потрапили в чорнові списки, на зв’язку з групою «Приват». Всіх, у кого знайшли цей зв’язок, виключили зі списків партії, як «зашкваренных».

Також вона додала, що новий глава АП Андрій Богдан не є “смотрящим” від Коломойського, так, трохи доглядають. У президента з ним старі і автономні відносини.