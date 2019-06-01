Скандал у київській школі: учнів звинуватили в цькуванні вчителів

В одній зі столичних шкіл директор викликав поліцію із-за жартівливій групи в Instagram, куди діти постили невдалі знімки вчителів і «фотожаби». Група була закритою, і на даний момент її вже видалили, проте адміністрація навчального закладу визнала це залякуванням у мережі, спрямованим проти вчителів.

Директор вирішив влаштувати власне розслідування, намагаючись встановити творця групи, для чого змусив писати пояснювальні учням.

«Дітям було запропоновано написати на листочку паперу, що ось така ситуація, будь ласка, що ви знаєте про існування такої групи, будь ласка, напишіть, хто автор цієї групи, щоб можна було розібратися, хто ініціює весь цей бруд», — заявив директор школи в коментарі ТСН.

У поліції визнають — у школу вони дійсно виїжджали, але з профілактичною лекцією, на яку їх запросив директор.





Справедливості заради варто відзначити, що більшу частину буллінга у форматі «діти-вчитель» роблять все-таки педагоги. «ФАКТИ» писали про жахливий випадок у школі під Новою Каховкою Херсонської області, де вчитель фізкультури вдарив дитину і намагався занурити його головою в унітаз. А на Львівщині педагог влаштувала публічне приниження дитини при всьому класі, тим самим провокуючи знущання і самих дітей.