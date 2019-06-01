Узбережжя Нью-Йорка наповнили кити – чому?

У 2010 експерти з некомерційної організації Gotham Whale виявили всього п’ять китів у місцевих водах за весь рік. Тим не менш, в 2018 році кількість особин зросла до 272, причому переважна більшість – горбаті кити.

Недавній сплеск зростання популяції китів у водах Нью-Йорка є результатом кількох успішних природоохоронних заходів, включаючи Закон про чистій воді, Закон про зникаючі види і Закон про захист морських ссавців, а також зниження забруднення в річці Гудзон.

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Підлогу Сисверда, засновник Gotham Whale розповів, що тепер у нижнє гирлі річки Гудзон і далі, в райони проживання китів, протягом Гудзона приносить поживні речовини, а не забруднення.

Збільшення кількості поживних речовин призвело до поширення водоростей, які залучають рибу, відому як менхэден. Вона є основним джерелом їжі для горбатих китів. Насправді, меннхэден вживають в їжу так багато різних видів, що її називають «найбільш важливою рибою в море».

Сиесверда сказав, що помічені горбаті кити вражали своїми розмірами: деякі виростали в довжину до 18 метрів. Gotham Whale ідентифікує окремих особин горбатих китів по нижній стороні їх хвостовій частині, яка унікальна у кожної тварини і містить безліч різних малюнків і забарвлень.

Кожен раз, коли організація зауважує кита біля Нью-Йорка, вона заносить його в базу даних. В даний час їх каталог містить 110 китів, одного з яких назвали Джері. Джеррі — кита, про якому команда знає більше всього — вперше помітили в день народження покійного гітариста групи Grateful Dead Джеррі Гарсіа з човна, названої в честь їх пісні «Корабель дурнів».

«Ми не могли не назвати його Джеррі», — сказав Сисверда.

За матеріалами Newsweek

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