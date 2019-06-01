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На Київщині дитина отримав кульове поранення в голову

01.06.2019

У хлопчика відкрита черепно-мозкова травма. Лікарі проводять термінове оперативне втручання.

У Київській області п’ятирічний хлопчик отримав важке поранення голови в результаті випадкового пострілу. Про це повідомляє регіональне управління Нацполиции у суботу, 1 червня.

Встановлено, що травму дитина отримав у дворі за місцем проживання в місті Переяслав-Хмельницький. Хлопчик знаходиться в реанімаційному відділенні, за його життя борються лікарі.

«По характеру отриманої травми лікарі проводять оперативне втручання. За попередніми висновками медиків, у малолітньої дитини важке поранення голови, відкрита черепно-мозкова травма», – йдеться в повідомленні.

Поліцейським вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина отримала травму голови в результаті випадкового пострілу.

Також встановлені особи, які можуть бути причетні до нанесення травми хлопчикові.

Раніше стало відомо, що лікарню Дніпра доставили 7-річного хлопчика з серйозним пораненням руки. Виявилося, що дитина вистрілив собі в руку з пістолета.

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