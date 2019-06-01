В Україні підробляли найбільш популярне ліки від раку: що відомо

В Україні спіймали шахраїв, які займалися фальсифікацією ліків для онкохворих.

В ході обшуків у них вилучили підроблені медикаменти на мільйони гривень, повідомляє прес-служба ГПУ. Мова йде про онкопрепарате Keytruda (виробник США і Австрія), який є інноваційному методом лікування 15 видів раку.

Зловмисники налагодили кустарне виробництво і подальшу реалізацію на території України і за її межами. Були також залучені й іноземці.

«Після документування факту незаконної реалізації 6 флаконів фальсифікованого лікарського засобу Keytruda на суму 7 тис. доларів троє осіб були затримані в порядку ст. 208 КПК України», – сказано в повідомленні.

Першочергові слідчі дії, за результатами яких особам буде повідомлено про підозру, та проведення обшуків тривають.