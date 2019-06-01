РФ знизила поставки палива та СПГ в Україну – ЗМІ

Поставки Лукойлу будуть знижені рівно на 33% від травневого рівня, а Роснефть може зменшити поставки на 75%.

Міністерство економічного розвитку РФ видало дозволи на постачання дизельного палива і скрапленого газу в Україну в червні 2019 року, але знизила їх на 30-50% від поточного рівня. Про це напередодні повідомило видання enkorr з посиланням на джерела з оточення російських нафтових компаній Роснефть і Лукойл.

Утвержается, що узгоджений на червень обсяг поставки ДТ становитиме 65 тис. т з яких Роснефть – 50 тис. т, Лукойл – 14,9 тис. т.

По СПГ червневий обсяг визначено на рівні 32 тис. т, з яких 20 тис. т Роснефти і 12 тис. т – Лукойла.

У той же час, за словами постачальників близьких до Лукойлу, узгоджені на червень поставки лукойлівського ресурсу становитимуть 20 тис. т по ДТ і 10 тис. т ЗПГ.

«Поставки Лукойлу будуть знижені рівно на 33% від травневого рівня», – повідомило джерело, близьке до цієї компанії.

Відсоток зменшення поставок ресурсу Роснефти поки невідомий, але виходячи з озвучених цифр, він може скласти 50-75% від травневих обсягів.

Ще однією важливою зміною стало те, що відтепер обсяги поставок російських ДТ і ЗВГ в Україну будуть узгоджуватися Мінекономрозвитку РФ щомісяця. Раніше Федеральна служба з митного та експортного контролю стверджувала граничні обсяги експорту на рік.

За даними Консалтингової групи А-95, у січні-квітні 2019 року середньомісячний імпорт ДИЗПАЛИВА з Росії становив 225 тис. т: 205 тис. т припадало на ресурс Роснафти, 20 тис. т – на ресурс «Лукойлу».

Щомісячні поставки СПГ були на рівні 53,5, з яких газ “Роснефти” – 43 тис. т, Лукойлу – 10,5 тис. т.