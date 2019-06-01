Убив дружину і повісився: у Запоріжжі 3-річна дитина дві доби прожив з мертвими батьками

У Запоріжжі у власній квартирі знайшли вбитою 26-річну дівчину. При цьому також виявили повішеним її співмешканця 1983 року народження.

Про це повідомив в Facebook перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін. За його словами, найстрашніше те, що там же дві доби перебував трирічна дитина.

«У квартирі був знайдений живим хлопчик, 2016 року, який дві доби перебував у приміщенні з мертвими батьками. Про що міг думати дорослий чоловік, який убив матір дитини, а потім покінчив сам з собою і залишив своєї дитини одного серед мертвих…» – написав він.

Аброськін закликав захищати дітей в Україні діями, а не гаслами.