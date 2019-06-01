Кремль вирішив ліквідувати ватажків «Л/ДНР» — генерал

Заява терористичних «міністерств держбезпеки» «ДНР» і «ЛНР» про нібито підготовлюваний замах на їх ватажків силами українських ДРГ – спроба вирішити відразу кілька завдань.

Таку думку висловив ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан. За його словами, одна із задач полягає в черговій зміні влади» у цих республіках».

«Як тільки призначили Пасічника і Пушилина, я казав, що їх чекає та ж доля, що і Захарченко та Теслярської. Путінський режим максимально використовує певних маріонеток, а потім, щоб зняти з себе відповідальність за нібито їх особисту діяльність, вони вирішують ці питання таким чином – фізично ліквідують», — зауважив він.

Генерал звернув увагу на той факт, що інформаційні вкидання є звичайною практикою в умовах гібридної війни, яку Росія веде проти України. При цьому, як правило, такі «сигнали» вкидаються «перед якимись черговими заходами російських спецслужб».

«В даному випадку я не виключаю, що путінський режим переслідує мету усунення чергових ватажків «Л/ДНР», — наголосив Богдан.

Таким чином, планується вирішити відразу кілька завдань: не тільки ліквідації Пасічника і Пушилина, але і дискредитації України в очах світової спільноти і громадян Росії, — припустив генерал.

Він визнав: «війна є війна», і обидві сторони роблять певні дії. Але в тому, що українська сторона не піде на такий крок, як фізична ліквідація ватажків «ДНР» і «ЛНР», Богдан абсолютно переконаний.

Він також звернув увагу на час, який було обрано для подібного інформаційного вкидання – період переформатування влади, коли, як думають у Кремлі, в Україні має місце «фаза неорганізованості, недостатньої керованості і недостатнє реагування на такі події».

Тим не менш, генерал переконаний: «Незважаючи на всі ці кульбіти українська сторона реагує досить активно, своєчасно і прицільно».