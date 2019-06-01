“Золото” і “срібло” етапу Світової серії в Барселоні виграли українські синхроністки

Перший день змагань виявився вдалим для українок.

Українські спортсменки успішно провели перший день на змаганнях Світової серії FINA з синхронного плавання, завоювавши дві нагороди, повідомляє НОК України.

17-річна Марта Федіна в парі з досвідченою Анастасією Савчук виграли “золото” в технічному дуеті.

Українські спортсменки набрали суму 91,0077, більш ніж на чотири бали випередивши господарок змагань Паулу Рамірес і Сару Салдана.

Крім цього, Федіна зуміла виграти срібну медаль в технічному соло. Зазначимо, що в квітні їй вдалося завоювати “золото” на турнірі в Греції. Турнір у Барселоні триватиме до 2 червня.

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Нагадаємо, що влітку 2017 року Конгрес Міжнародної федерації плавання (FINA) вирішив перейменувати синхронне плавання в артистичне.

Раніше повідомлялося про те, що українські синхроністки завоювали шість золотих медалей на етапі Світової серії.

Джерело: ZN.UA

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