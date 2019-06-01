ЦВК утворила 199 окружних виборчий комісій

Центральна виборча комісія утворила 199 окружних виборчий комісій для проведення дострокових парламентських виборів.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

30 травня комісія провела жеребкування, визначивши склад і кількість членів окружних комісій. Жеребкування стосується представників непарламентських партій і окремих кандидатів у депутати. Представників парламентських партій включають у склад комісій обов’язково.

«З урахуванням обов’язкового включення кандидатур до складу окружних виборчий комісій та із застосуванням механізму жеребкування усього до складу зазначених комісій включається 3 582 особи», — йдеться у повідомленні. У ЦВК додали, що максимальна кількість членів ОВК — 18 осіб.