Трамп підтримує кандидатуру Бориса Джонсона на посаду прем’єр прем’єра Британії

Президент США Дональд Трамп вважає, що екс-міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон може бути «дуже хорошим прем’єр єром» після того, як чинній прем’єр-міністр Тереза Мей залишить цю посаду наприкінці червня.

Про це Трамп заявивши напередодні свого триденного візиту до Великої Британії, — передає Reuters.

«Я гадаю, Борис добре впорався б з роботою. Він бі чудово підійшов на цю посаду», — сказав президент США. Також Трамп закликав усіх кандидатів узяти на себе зобов’язання збільшити видатки на оборону країни. «Велика Британія має бути в змозі захистити себе», — заявив він, додавши, що збільшення видатків на оборону може сприяти збільшенню експорту військової техніки США.

Зараз Борис Джонсон вважається одним із головних претендентів на посаду прем’єр єра. Крім нього, про свої прем’єр кур’єрські амбіції заявили екс-міністр з питань Brexit Домінік Рааб, екс-міністр охорони здоров’я Мет Хенкок, міністр із міжнародного розвитку Рорі Стюарт, голова МЗС Джеремі Хант, колишня лідер Палати громад Андреа Лідсом, екс-міністр праці і пенсійного забезпечення Естер Маквей, чинній міністр охорони довкілля Майкл Гоув.