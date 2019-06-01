Після яких міст легкі відновлюються тиждень?

Нове дослідження вчених їх Медичної школи Нью-Йоркського університету показало, що мандрівники можуть відчувати зниження легеневої функції на 20 відсотків після відвідування міст з високим рівнем смогу. Після повернення додому можуть з’явитися труднощі з кашлем і диханням, і від цих симптомів доведеться позбавлятися близько тижня.

Команда вчених-медиків обстежила 34 людини у віці від 18 до 29 років, які напередодні повернулися із закордонних подорожей. У жодного з учасників дослідження раніше не було проблем зі здоров’ям легенів. Всіх їх навчили самостійно вимірювати легеневу функцію і частоту серцевих скорочень.

При цьому дослідники вивчали рівень забруднення повітря в містах, які відвідали учасники. Міста з показником більш ніж 100 мікрограмів атмосферних частинок, які ми зазвичай називаємо «смогом», на кубічний метр твердих частинок вважалися сильно забрудненими. Помірним вважається показник від 35 до 100 мікрограмів на кубічний метр, а для міст з низьким рівнем забруднення — ще менше.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Нью-Делі

Які міста найзабрудненіші?

Міста з найвищим рівнем забруднення повітря-у Східній і Південній Азії: це Сіань і Пекін у Китаї, Нью-Делі в Індії і Равалпінді в Пакистані. Деякі міста, такі як Пекін і Шанхай у Китаї і Мілан в Італії, вважалися сильно забрудненими лише у певні місяці року.

Більш низькі рівні забруднення повітря були в основному виявлені у європейських містах, включаючи Праги (Чехія), Копенгаген (Данія), Рейк’явік, (Ісландія), Лондон (Англія), Осло (Норвегія), Сан-Себастьян (Іспанія), Стокгольм (Швеція) і Женева (Швейцарія).

Що показало дослідження?

Дослідники виявили, що легенева функція у людей, що відвідували забруднені міста, знижувалася на цілих 20 відсотків. Крім того, вони повідомили про п’яти респіраторних симптомів, таких як кашель і утруднене дихання. У тих, хто відвідував менш забруднені міста, симптоми або взагалі не виявлялися, або були незначними.

Вчені пропонують мандрівникам, які відвідують забруднені смогом міста, носити маски і уникати поїздок в певні місяці. Наприклад, не рекомендується відвідувати Нью-Делі в зимові місяці, тому що фермери в цей час спалюють свої посіви, виділяючи у повітря токсичні частинки.

Мілан

Незважаючи на те, що здоров’я учасників відновився в середньому за тиждень, команда каже, що необхідні додаткові дослідження для вивчення потенційних довгострокових наслідків.

Вчені також вважають, що важливо якомога швидше знизити рівень забруднення повітря, тому що до 2030 року число туристів, що подорожують за кордон, досягне 1,8 мільярда.

За матеріалами Daily Mail

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