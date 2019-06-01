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Медведєв поскаржився на Зеленського: не хоче відновлювати відносини з Росією

01.06.2019

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив про суперечливих заявах Києва і відсутність кроків щодо налагодження відносин з РФ з боку нового президента України Володимира Зеленського.

“Якщо вони захочуть якісь кроки зробити, вони їх зроблять. Заяви, які лунають зараз з Києва, дуже суперечливі. Але дій ми поки не бачимо. Давайте запасемося терпінням”, — заявив Медведєв. За його словами, “в кінцевому рахунку, це все в руках нового президента (України), нової влади”.

Медведєв також зазначив, що у нього “немає ніяких ілюзій з приводу риторики нової влади і визначених, уже сформованих трендів”.

“Поки ми нічого нового не бачимо. Але я не хочу забігати вперед”, — резюмував російський прем’єр.

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