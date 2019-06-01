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Через вибух на оборонному заводі в РФ, постраждали 27 осіб

01.06.2019

Російські ЗМІ повідомляють, що епіцентр вибуху знаходився в цеху з виробництва тротилу. За іншою версією, в цеху виробляли і зберігали фугасні бомби.

У місті Дзержинськ Нижегородської області Росії на оборонному заводі «Кристал» пролунали два вибухи. За даними мінздоров’я області, у результаті надзвичайної події постраждали 27 осіб.

Російські ЗМІ повідомляють, що епіцентр вибуху знаходився в цеху з виробництва тротилу. За іншою версією, в цеху виробляли і зберігали фугасні бомби.

Ложись! pic.twitter.com/g2cL5Y70Fi

— Шаден (@ShadenFM) 1 червня 2019 р.

У російському МНС повідомили, що в результаті вибуху зруйновано адміністративну будівлю.

Нагадаємо, 2018 року у Сирії під час вибуху на складі загинули 15 російських найманців.

Джерело: Тиждень.ua

 

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