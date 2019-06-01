Данилюк: «Роттердам +» просто зникне з 1 липня

Через місяць афера «Роттердам +» перестане існувати. Про це повідомив новий глава РНБО Олександр Данилюк під час брифінгу телеканалу ZIK.

«З 1 липня схема заробітку просто зникає», — заявив Данилюк.

За його словами, якщо це рішення набуде чинності, всі ті, від кого залежить впровадження ринку, мають ряд ризиків. Для того, щоб зменшити негативний ефект на громадян і економіку країни, вони повинні працювати цілодобово і нести свою відповідальність.

Данилюк підкреслив, що у разі відстрочки закону повинна бути проведена зустріч з депутатами Верховної Ради і це питання має стати пріоритетним.