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У Росії на оборонному заводі прогриміли потужні вибухи

01.06.2019

У російському місті Дзержинськ Нижегородської області прогриміли потужні вибухи на заводі Держнді «Кристал».

Губернатор доручив створити оперативний штаб. Подробиці вибуху уточнюються.

За даними джерела ТАСС вибухи сталися в цеху виробництва тротилу. Інформації про постраждалих поки немає.

Після вибухів почалася пожежа. Один з цехів заводу повністю зруйнований.

Пізніше Моз повідомив, що за медичною допомогою звернулося 27 осіб. За даними ЗМІ, всі люди, включаючи пожежників, евакуювали з території заводу. Підприємство оточили.

За даними МНС, кількість постраждалих зросла до 38 осіб.

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