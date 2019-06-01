У Росії на оборонному заводі прогриміли потужні вибухи

У російському місті Дзержинськ Нижегородської області прогриміли потужні вибухи на заводі Держнді «Кристал».

Губернатор доручив створити оперативний штаб. Подробиці вибуху уточнюються.

За даними джерела ТАСС вибухи сталися в цеху виробництва тротилу. Інформації про постраждалих поки немає.

Після вибухів почалася пожежа. Один з цехів заводу повністю зруйнований.

Пізніше Моз повідомив, що за медичною допомогою звернулося 27 осіб. За даними ЗМІ, всі люди, включаючи пожежників, евакуювали з території заводу. Підприємство оточили.

За даними МНС, кількість постраждалих зросла до 38 осіб.