Дмитро Медведєв висловив думку, що стосовно України слід набратися терпіння

Прем’єр Дмитро Медведєв висловив думку, що стосовно налагодження діалогу Росії з Україною слід набратися терпіння. Оскільки новий керівник держави Зеленський не робить жодних кроків в цьому напрямку.

«Якщо вони захочуть якісь кроки зробити, вони їх зроблять. Заяви, які лунають зараз з Києва, дуже суперечливі. Але дій ми поки не бачимо», — сказав Дмитро Медведєв. «Давайте запасемося терпінням!» — закликав прем’єр. «У кінцевому рахунку це все в руках нового президента, нової влади», — підкреслив Медведєв.

Також глава Уряду зазначив, що при всіх очікуваннях, у нього не залишається ілюзій щодо нової української влади і вже сформованого тренда. Крім того, прем’єр прокоментував виключення Віктора Медведчука з числа осіб, які ведуть переговори з РФ.

Медведєв вважає, що будь-яке скорочення можливостей для здійснення взаємного діалогу – недалекоглядно. Також прем’єр зазначив, що Москва ніколи не виступала за скорочення каналів спілкування.РФР