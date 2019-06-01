Один із в’язнів Кремля не може вставати, в іншого ризик відмови нирок, – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 31 травня зустрілася з адвокатами та родичами кримських татар так званої «групи 24» – 24 кримських татар, затриманих у березні та квітні 2019 року в анексованому Росією Криму.

«Адвокати розповіли про погіршення стану здоров’я їх підзахисних. Так, на останньому судовому засіданні щодо продовження запобіжного захисту, 60-річний Сервер Газієв не міг навіть сам вставати і адвокати клопотали, щоб він відповідав сидячи. У іншого кримського татарина – Джеміля Гафарова взагалі ризик відмови нирок. Я також буду звертатися до Тетяни Москалькової, щоб усім їм невідкладно надали медичну допомогу», – повідомила Денісова.

Вона також передала зі слів захисників ув’язнених, що умови їхнього утримання не відповідають нормам, а їхнє право на свободу віросповідання порушується.

Омбудсменка заявила про намір звернутися до російської колеги Тетяни Москалькової з приводу умов утривання кримських татар, а також до Європейського комітету з питань запобігання катуванням щодо порушення їхніх прав.

«Обов’язково звертатимусь до представників дипломатичних місій та міжнародних організацій, акредитованих в РФ, щоб вони слідкували за перебігом судових процесів над нашими громадянами», – додала вона.

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У березні 2019 року в анексованому Росією Криму пройшли масові обшуки, після яких були затримані двадцять кримських татар. Через кілька днів в Ростові-на-Дону і на кордоні з Херсонською областю були затримані ще четверо. Один з них, Раїм Айвазов, згодом розповів в суді, що співробітники ФСБ імітували його розстріл, щоб змусити підписати свідчення.

Всіх затриманих звинувачують в участі у терористичній організації «Хізб ут-Тахрір». Правозахисна організація «Меморіал» визнала усіх затриманих політв’язнями.

Джерело: Радіо Свобода

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