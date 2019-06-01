На Рівненщині п’ятирічного хлопчика на смерть завалило будматеріалами у дворі

У Рівненській області на власному подвір’я ї загинув п’ятому ятирічний хлопчик. Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Рівненській області, дитина загинула 31 травня в селі Великі Цепцевичі Володимирецького району.

П’єр ятирічний хлопчик грався на власному подвір’я ї, де були складені піноблоки.

Дитина вирішила вилізти на них і, коли зачепилася руками, піноблоки впали і привалили її. «Малолітнього негайно доставили до медзакладу.

Втім, лікарям не вдалося врятувати життя хлопчика. Під час оперативного втручання він помер», – зазначили в поліції. За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з додатковою відміткою «побутовий нещасний випадок»).