У Конгресі США заявили, що Україна може стати основним союзником поза НАТО

Конгресмени пропонують надати Україні статус головного союзника США поза НАТО. Про це повідомляє посольство України в США.

Відзначається, що в Палаті представників Конгресу США пропонують посилити законопроект «Про надання підтримки України для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності», а саме: забезпечити Україну сучасним озброєнням США, а також зміцнити кібербезпека в країні.

«Законопроект передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО на період від часу вступу документа в силу до вступу нашої держави в Північноатлантичний альянс. Такий статус може бути використаний для спрощення процедури передачі Україні оборонних коштів», — йдеться в повідомленні.