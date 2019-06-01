Зеленський подякував Трампа за запрошення відвідати Вашингтон

Президент України Володимир Зеленський подякував президента США Дональда Трампа за запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом.

Про це повідомляє прес-служба АП на сторінці в Facebook.

«Глава держави також підкреслює, що проект закону «Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності», який був презентований в Палаті представників Конгресу США, є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн», — сказано в повідомленні АП.